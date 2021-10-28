هل يتم إيقاف حساب بسبب عدم تصحيح البيانات؟.. “خدمة المستفيدين” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

تفاعل الحساب الرسمي لحساب المواطن مع سؤال طرحه مواطن حول أسباب إيقاف حساب المستفيد بعد تلقيه رسالة وردته بشأن موقف استحقاقه، بينما لم يتمكن من الدخول على حسابه.

ورد “حساب المواطن”، “خدمة المستفيدين” على تغريدة المواطن عبر “تويتر”، اليوم الخميس، بأن هناك سببين لإيقاف حساب المستفيد يتضمنان “عدم تصحيح البيانات، أو تقديم اعتراض خلال 90 يومًا”.

وجدد برنامج حساب المواطن التأكيد على”تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلاله”.

وكان برنامج “حساب المواطن” أعلن صدور نتائج الأهلية للدور الـ48 الخاصة بشهر نوفمبر 2021، وقال الحساب الرسمي للبرنامج: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكتروني.