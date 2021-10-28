إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - أعادت الجهات المختصة، فتح طريق “الهدا” في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا.. أوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر” أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.
ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.إغلاق طريق “الهدا” احترازيًّا في الاتجاهين
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 09:21 PMإعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًّا بسبب الأمطار
أعادت الجهات المختصة، فتح طريق “الهدا” في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا.. أوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر” أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.
ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.
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