فيديو يفجر جدلا واسعا في العالم الإسلامي… هل هؤلاء يهود يطوفون حول الكعبة؟

محمد بن مسعود - الدمام - فجّر فيديو متداول على مواقع التواصل جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية خصوصا، والعالم الإسلامي عموما، إذ زعم ناشروه أنه لأشخاص يهود يطوفون حول الكعبة.
لكن الفيديو يُظهر في الحقيقة أتباعا لطريقة صوفية وهم يرددون نوعا من “الذكر” بطريقة طالما أثارت الجدل بين عموم المسلمين، بين من يراها جائزة ومن يراها بدعة.
ويطوف الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو حول الكعبة وهم يهزون رؤوسهم ويصدرون أصواتا موحدة ومتناغمة، توحي بأنهم يلهثون.
وحصدت هذه المنشورات عشرات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، علما أن دخول غير المسلمين إلى الحرم المكي ليس متاحا.
وجاء في التعليقات: “يهود يطوفون حول الكعبة ويمارسون طقوسهم اليهودية وسط المسلمين”.
استند مطلقو هذا الادعاء على ما يبدو إلى تشابه في بعض العناصر بين ما فعله هؤلاء الأشخاص وبين طقوس يهودية، ولا سيما هزّ الرأس والجسم، لكن الفيديو محل الجدل الخليج 365 نشره منذ سنوات على يوتيوب، مع تعليقات تشير إلى أنه يُظهر متصوفين أتراكا حول الكعبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.