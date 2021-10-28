الأولمبي السعودي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء الكويتي

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة الافتتاحية أمام منتخب أوزبكستان أمس الأربعاء، مرانًا استرجاعيًّا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على الإنهاء.
يٌذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يلاقي منتخب الكويت في الثلاثين من الشهر الجاري، في حين سيختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.المنتخب السعودي
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 09:45 PM
في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسياالأولمبي السعودي يعاود تدريباته استعدادًا للقاء الكويتي
عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في المباراة الافتتاحية أمام منتخب أوزبكستان أمس الأربعاء، مرانًا استرجاعيًّا، في حين طبّقت المجموعة الأخرى مرانًا على الإنهاء.
يٌذكر أن “الأخضر” يأتي في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش؛ حيث افتتح مشواره بمواجهة منتخب أوزبكستان في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، على أن يلاقي منتخب الكويت في الثلاثين من الشهر الجاري، في حين سيختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من شهر نوفمبر المقبل.
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