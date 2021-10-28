“الصحة العالمية”: إصابات كورونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين

محمد بن مسعود - الدمام - مؤكدة أن الجميع ما زال عرضة للمتحورات الجديدة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين، مشيرةً إلى أن هناك زيادة في الإصابات في أوروبا بالمقارنة مع المناطق الأخرى، ومشددةً على أن العالم ما زال بعيداً عن إنهاء الجائحة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس إدهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم أن جميع البلدان بما فيها مرتفعة الدخل ما زالت عرضة للمتحورات الجديدة للفيروس، بمن في ذلك من حصلوا على اللقاح، وبما قد يطيح بأدوات مواجهة كورونا، ويفرض على الدول اتخاذ إجراءات صارمة.

إلى ذلك أعلنت المنظمة الدولية خلال المؤتمر، الخطة الجديدة لما يعرف بمسرع إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعلاجات كورونا (إيه سي تي).

وأكدت أن هذه الخطة تعد أمراً بالغ الأهمية للوصول إلى الأهداف المتفق عليها عالمياً لأدوات مواجهة كورونا، للمساعدة في منع ما لا يقل عن خمسة ملايين حالة وفاة إضافية محتملة، وإنقاذ الاقتصاد العالمي بأكثر من 5.3 تريليونات دولار، وتسريع إنهاء الوباء في كل مكان.

وطالب قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل بالعمل من أجل ضمان تمويل خطة مسرع اللقاحات (إيه سي تي) بشكل كامل.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا