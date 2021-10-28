محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.بريطانيا فيروس كورونا الجديد 28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 09:43 PM إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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