السعودية | استشاري أمراض قلب يُنقذ حياة مريضة في عسير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ عسير:

نجح استشاري أمراض القلب ومشرف مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، بأبها، الدكتور محمد الأحمري، في إنقاذ حياة مريضة تعرضت لأزمة قلبية حادة.

وقرر الأحمري الانتقال بنفسه إلى مستشفى محايل العام بشكل عاجل بعد تلقيه مناشدة من المستشفى بالتدخل لإنقاذ المريضة والمساعدة في عملية نقلها، حيث جرى تركيب منظم ضربات قلب مؤقت لها، ثم نقلها إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب لاستكمال الخطة العلاجية.

واستقبل الفريق الطبي بطوارئ مستشفى محايل العام، المريضة التي ظهرت معاناتها بشدة من حالة إعياء وهبوط حاد في نبضات القلب، ليقرر الفريق نقلها إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

وحالت خطورة الحالة وتوقف قلب المريضة دون نقلها من قبل الفريق، ليضطر المستشفى إلى الاستعانة بالطبيب الأحمري لاستكمال عملية نقلها.