شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى الوعي المجتمعي في اليوم العالمي للصدفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك المملكة اليوم منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للصدفية «world psoriasis day»، الذي يستثمر فيه القطاع الصحي جهوده للرفع من مستوى الوعي المجتمعي وتثقيف أفراده بمسببات المرض وأعراضه وعلاجه، حيث إن أحد أسباب الإصابة بهذا المرض الجلدي لخلل يصيب الجهاز المناعي والجينات.

وحدد الأطباء والاستشاريون أعراض المرض بجفاف البشرة وتكون طبقة سميكة من الجلد مع ظهور بقع حمراء مغطاة بقشور بيضاء فضية اللون، شبيهة بصدف البحر ولهذا سميت في الثقافة العربية بـ»الصدفية»، ومن طبيعة الجلد أن يتجدد كل 3 - 4 أسابيع ، بينما في حال الصدفية فإن هذه العملية تستغرق 3 - 7 أيام تقريبا، بمعنى أن المصابين لديهم فرط في إنتاج خلايا الجلد مما ينتج عن ذلك تراكم طبقات الجلد وظهور أعرض الصدفية.

وتشمل الصدفية أنواعاً منها: صدفية الطبقات، والصدفية النقطية، والصدفية العكسية، في حين أن أكثر أنواعها شيوعا هي: الصدفية اللوحية، والصدف الشائع، حيث يكمن تشخيص الصدفية في الفحص السريري والتاريخ العائلي وقد يتم أخذ خزعة «عينية» من الجلد المصاب، ويليها مرحلة العلاج بحيث يتم استخدام الأدوية للتحكم بالأعراض التي تختلف بحسب نوع وشدة الحالة، ففي الحالات المحدودة والخفيفة يستخدم العلاج الموضعي وفي الحالات الأشد يضاف للعلاج الموضعي الأشعة البنفسجية.

وهناك العديد من العلاجات التي يعتمد اختيارها إلى حد بعيد على نوع الصدفية واتساعها ومكان الإصابة ووجود أمراض مصاحبة والعمر والجنس ومدى معاناة المريض وملاءمة العلاج لظروفه المادية والاجتماعية، مع حرص المريض على الالتزام بالأدوية حسب إرشادات الطبيب، وعلى ترطيب الجلد، واتباع نمط غذاء صحي، إلى جانب التحكم بالضغوط النفسية وتجنب المهيجات قدر المستطاع.