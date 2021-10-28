شكرا لقرائتكم خبر زيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام ترفع إشغال فنادق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن 200 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال هذا الموسم وتقدم خدمات متميزة من حيث الاستقبال والإسكان والتعامل المميز منذ وصول المعتمر والزائر حتى وداعه في المطار، مشيرا إلى أن فنادق العاصمة المقدسة تتميز بأنها ذات تصنيف عال من حيث تقديم الخدمة وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وتوقع السميح أن تشهد الأسابيع القادمة انتعاشا أكبر وزيادة عالية بمؤشرات الإيواء في الفنادق، خاصة إذا ما تم فتح العمرة الخارجية من بعض الدول الإسلامية ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي انعكاس ذلك على الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات العاملة في مكة المكرمة من أسواق ومطاعم ومواصلات، مؤكدا على الدعم الكبير الذي تحظى به جميع قطاعات العمرة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام ترفع إشغال فنادق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.