روبوت تطهير ذكي ينظف الأرضيات بجودة عالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، «روبوت التطهير الذكي»، والذي ينفذ عمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

واستعرض الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، دور الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك خلال تدشينه «روبوت التطهير الذكي» بالمسجد الحرام.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة، حرصا على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، وبما يعكس الصورة المشرفة ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور لرقم هاتف يتم ربطه بالروبوت كما تتميز الماكينة بهدوئها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجهزت - أيضا- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لترا لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض 32.56 لترا لكل ثانية.

ويزن الروبوت الذكي 300 كجم مع خزان بسعة 68.14 لترا للماء النظيف 68.14 لترا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة 51 سم وعرض مساحة يبلغ 68 سم ويغطي 2045.26م2 لكل ساعة عمل، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كلم بالساعة.

عن الروبوت الذكي:







يتميز بالشحن السريع والموفر للطاقة.



يعمل لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز 68 لترا للماء.



يغطي 2000 م2 لكل ساعة عمل.



مجهزبـ8 كاميرات تعمل كحساسات قسمت وفق: