شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل افتراضية تناقش تطوير المزارع العمودية الخضراء الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومشاركة رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، عقدت ورشة العمل الافتراضية الدولية الثانية بعنوان «تطوير المزارع العمودية الخضراء الذكية، وتحسين اقتصادياتها بالمملكة»، التي تستهدف بشكل أساسي توطين التقنيات الحديثة والمبتكرة، وتعزيز كفاءة المزارع العمودية والابتكارات الخضراء في مجال الإنتاج النباتي بهدف المساهمة في الاستدامة وجعل نظم إنتاج الغذاء المحلي أكثر مرونة.

وناقش فريق من الخبراء المتميزين ضم عددا من الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية من مختلف الدول، عددا من الموضوعات المهمة، ومنها الدور الذي يمكن أن تؤديه الزراعة العمودية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، وتحسين العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والروبوتات، والتطورات الذكية نحو الجيل القادم من الزراعة العمودية.

كما شهدت الورشة حلقة نقاش حول الابتكارات الخضراء في أبحاث الإنتاج النباتي لتسهيل تقنيات الزراعة العمودية في المملكة، إضافة إلى استعراض عدد من البحوث الدولية ودراسات الحالة حول تطوير نموذج عمل مربح لزراعة محاصيل الفاكهة والخضراوات باستخدام هذه التقنيات.

وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية تشجيع الشركات والمستثمرين والمزارعين على تبني تقنيات الزراعة العمودية عبر تطوير السياسات الخاصة بتسهيل إجراءات إدخالها وتبنيها، واستمرار العمل على دعم الإقراض عبر صندوق التنمية الزراعية بنسبة 70% من التكاليف الرأسمالية لمشاريع التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الاستثمارات ومواكبة التطورات في هذا المجال.

أبرز التوصيات:

