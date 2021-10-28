برنامج لتأهيل وتطوير المهتمين بالمسرح

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ويتناول البرنامج التدريبي تأهيل وتطوير المهتمين من الجنسين ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وذلك في عدد من مجالات فنون المسرح كالتدريب على أسس التمثيل المسرحي، والتعرف على تخصص الأزياء، وإدارة وإخراج المسرح، إلى جانب تطوير الممثلين وتزويدهم بالمهارات الأساسية في الأداء المسرحي.
يذكر أن الدمام هي المحطة الثانية للبرنامج بعد إقامته في مدينة أبها التي استمرت خلال المدة من 23 مايو إلى 23 يونيو الماضي.
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