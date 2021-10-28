شقيقة جمال خالد في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى في مصر رجاء خالد.. شقيقة مدير الاشتراكات في الصحيفة الزميل جمال خالد. «مكة» التي آلمها النبأ تتقدم للزميل وأسرته بأحر التعازي سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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