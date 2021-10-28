توقيف خمسيني اعتدى على عامل في محل تجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة جازان مواطنا في العقد الخامس من العمر اعتدى لفظيا وجسديا على عامل في محل تجاري. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظيا وجسديا على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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