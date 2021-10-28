ضبط أعمال الإنشاء في محيط الأنفاق بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس ورشة عمل بعنوان «التطورات في تشغيل الأنفاق وصيانتها وإعادة تأهيلها في مدينة مكة المكرمة مقارنة بالمعايير العالمية» بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وذلك بالمركز الحضري بحي العكيشية بمكة المكرمة. وأكد أهمية شبكة الأنفاق الموجودة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في الربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والطرق الدائرية والرئيسة، وإسهامها في انسيابية التنقلات المرورية وحركة سير المركبات خلال المواسم، مؤكدا حرص الأمانة على تشغيل شبكات الأنفاق وصيانتها وفق أعلى معايير الجودة وتفقد عناصرها، وتجهيزاتها الالكترونية، وأنظمة السلامة المدنية، وأجهزة المراقبة.



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