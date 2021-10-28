أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد، والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وبيّنت وزارة الخزانة أن المعاقبين هم: النائب جميل السيد، ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب، وفقًا لـ”رويترز”.
وأضافت أن “كلاً من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.
أمريكا تعاقب برلمانيًا لبنانيًا ورجلي أعمال لتقويضهم حكم القانون
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-28
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد، والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وبيّنت وزارة الخزانة أن المعاقبين هم: النائب جميل السيد، ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب، وفقًا لـ”رويترز”.
وأضافت أن “كلاً من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443
09:03 PM
جمعوا ثروات شخصية على حساب الشعب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد، والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
وبيّنت وزارة الخزانة أن المعاقبين هم: النائب جميل السيد، ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب، وفقًا لـ”رويترز”.
وأضافت أن “كلاً من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة”.
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