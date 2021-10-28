هواوي توقع شراكة استراتيجية مع الجامعة الإسلامية بالمدينة لتنمية المواهب التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - وقّعت شركة هواوي، الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة من خلال برامج أكاديمية هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات. وتهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم، بحضور سمو رئيس الجامعة أ.د ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود والسيد هو تاو، نائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز، والسيد ستيفن ليو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالمملكة وأ.د. حسن بن عبدالمنعم العوفي، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ود. فهد بن خالد الظفيري وكيل الجامعة للتطوير، وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر د. سعود بن عبدالعزيز السلومي. والمشرف على وكالة عمادة تقنية المعلومات للبنية التحتية د. زيد بن سلامة الزيد.

وتأتي هذه الاتفاقية نظرا لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعتبر من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام إيكولوجي متطور لمواهب تقنية المعلومات والاتصالات.

وقال سمو رئيس الجامعة الإسلامية أ. د. ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود: «نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب الموهوبين في المملكة على التدريب على التقنيات الحديثة. لذا، نحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح الذي نطمح إليه. وبفضل الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، سنتمكن من الإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الطموحة ٢٠٣٠».

من جانبه قال السيد هو تاو، نائب الرئيس الدولي لشركة هواوي تكنولوجيز: «يسعدنا أن نتعاون مع جامعة رائدة مثل الجامعة الإسلامية كجزء من جهودنا المتواصلة لدعم الجامعات في المملكة ورعاية المواهب التقنية للمساهمة في تلبية متطلبات القطاع التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة. ومن خلال التعاون مع الجامعات والشركات السعودية لنسهم في تطوير القطاع التقني وابتكار نماذج جديدة لتنمية المواهب وفقاً لمتطلبات المؤسسات».

يُذكر أنه تم إطلاق أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عام 2013. وتتعاون الأكاديمية مع الجامعات على رعاية وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات للمساهمة في تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير القطاع التقني. وباعتبارها شركة رائدة على المستوى العالمي في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، تسعى هواوي إلى بناء نظام إيكولوجي مفتوح ومشترك للمواهب التقنية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال هذه المبادرة، تسهم هواوي في تلبية جميع متطلبات العملية التعليمية وتوفير الشهادات وفرص العمل للطلاب، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات للمساهمة في تطوير القطاع التقني وابتكار خطط واستراتيجيات لتنمية المواهب بما يتماشى مع أهداف المؤسسات والشركات.