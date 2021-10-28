محمد بن مسعود - الدمام - توفر ملايين الوظائف وتعزز الاقتصاد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أنه قدم إلى الكونغرس خطة تاريخية تتضمن نفقات بمليارات الدولارات؛ بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية، لمكافحة الاحترار المناخي. وقال “بايدن”: “أظن أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية.. سيوفر ملايين الوظائف، ويعزز الاقتصاد، ويشكل استثمارًا في أمتنا وشعبنا”، وفقًا لـ”فرانس 24”. تتكلف مليارات الدولارات.. الرئيس الأمريكي يقدم خطة تاريخية لمكافحة التغير المناخي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-28 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أنه قدم إلى الكونغرس خطة تاريخية تتضمن نفقات بمليارات الدولارات؛ بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية، لمكافحة الاحترار المناخي. وقال “بايدن”: “أظن أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية.. سيوفر ملايين الوظائف، ويعزز الاقتصاد، ويشكل استثمارًا في أمتنا وشعبنا”، وفقًا لـ”فرانس 24”. 28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 08:43 PM توفر ملايين الوظائف وتعزز الاقتصاد توفر ملايين الوظائف وتعزز الاقتصاد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الخميس)، أنه قدم إلى الكونغرس خطة تاريخية تتضمن نفقات بمليارات الدولارات؛ بهدف اتخاذ تدابير اجتماعية وبيئية، لمكافحة الاحترار المناخي. وقال “بايدن”: “أظن أن لدينا إطارًا لخطة اقتصادية تاريخية.. سيوفر ملايين الوظائف، ويعزز الاقتصاد، ويشكل استثمارًا في أمتنا وشعبنا”، وفقًا لـ”فرانس 24”.

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