دعا فريق مشاة الرياض محبي وداعمي المشي للصحة إلى المشاركة مع الفريق وتجربة المشي بشكل جماعي ممتع وحماس في فعالية تستهدف نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وكذلك رفع معدل المشاركة المجتمعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
وتأتي هذه الفعالية التي ستقام في مقر نادي شركة المياه الوطنية يوم الجمعة 23 ربيع أول 1443هـ الساعة السادسة صباحاً بمناسبة مرور ستة أعوام على إنشاء فريق مشاة الرياض، بشرط ان يكون المشارك حاصلاً على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن فريق مشاة الرياض فريق تطوعي يساهم في تعزيز الصحة والرياضة، ويعمل تحت شعار ليكون المشي للصحة جزءاً من الحياة اليومية ليصبح سكان الرياض يمشون في العاصمة الأكثر نشاطاً.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443 08:50 PM
في مقر نادي “المياه الوطنية” غداً الجمعة بالعاصمة الرياض“مشاة الرياض” يدعو للمشاركة في فعالية رياضية بمناسبة 6 أعوام على إنشائه
دعا فريق مشاة الرياض محبي وداعمي المشي للصحة إلى المشاركة مع الفريق وتجربة المشي بشكل جماعي ممتع وحماس في فعالية تستهدف نشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وكذلك رفع معدل المشاركة المجتمعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
وتأتي هذه الفعالية التي ستقام في مقر نادي شركة المياه الوطنية يوم الجمعة 23 ربيع أول 1443هـ الساعة السادسة صباحاً بمناسبة مرور ستة أعوام على إنشاء فريق مشاة الرياض، بشرط ان يكون المشارك حاصلاً على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن فريق مشاة الرياض فريق تطوعي يساهم في تعزيز الصحة والرياضة، ويعمل تحت شعار ليكون المشي للصحة جزءاً من الحياة اليومية ليصبح سكان الرياض يمشون في العاصمة الأكثر نشاطاً.
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