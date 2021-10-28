بالفيديو.. الزعاق يحدد «الأيام الأبكر» لصلاة الظهر على الدول العربية

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن هذه الأيام هي الوقت الأبكر لدخول وقت صلاة الظهر خلال السنة على معظم البلدان العربية.

وأضاف الزعاق، لقناة العربية، إن المسلمين يحددون قبلتهم عن طريق النجوم والشمس التي تعد أساسًا في تحديد القبلة وظلها أساس في تحديد أوقات الصلاة النهارية.

وتابع: يوجد يومان في العام تكون الشمس هي القبلة على مستوى العالم، وقت آذان الظهر على مكة هما يوما 27 مايو و16 يوليو؛ لأن الشمس تكون فوق الكعبة مباشرة فمن يشاهدها شمالًا أو جنوبًا أو شرقًا أو غربًا يعد متجها للقبلة.

وأردف، أن الصلوات النهارية تعتمد على ظل الشمس وأقصر ظل يومي عندما تكون الشمس فوق الرأس (مرحلة الزوال) وقت صلاة الظهر.

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