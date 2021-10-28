بالفيديو.. غادة المطيري: جائحة كورونا كانت فرصة ذهبية للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - أكدت البروفيسور غادة المطيري، أن جائحة كورونا كانت فرصة ذهبية للطلاب، مشيرة إلى أنها كانت فرصة للحصول على محتوى تعليمي مميز.

وقالت غادة المطيري، في تصريحات نقلتها الإخبارية: «جائحة كورونا كانت فرصة ذهبية لإعطاء الطلاب فرصة الدخول للمختبرات للحصول على محتوى تعليمي مميز».

وأضافت: «يمكن خلال فترات الغلق الاقتصادي الجلوس على حواسبهم واستخدامها في التعليم والمعرفة بشكل أكبر ووقت أكبر».

وكانت البروفيسور غادة المطيري، قد أكدت أن منتدى مستقبل الاستثمار، سيجلب أفضل العقول الشبابية بالعالم من أجل إيجاد تأثير إيجابي للبشرية.

وأضافت أن المنتدى سيكون منصة للتعاون والشراكة تناقش نقاط الأولويات والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

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البروفيسور غادة المطيري: منتدى مستقبل الاستثمار سيجلب أفضل العقول