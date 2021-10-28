الأكاديمية المالية تكشف 3 إجراءات لتطوير الكوادر المالية

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت الأكاديمية المالية دورها في تطوير الكوادر المالية والتأهيل لسوق العمل في القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الأكاديمية المالية السعودية في المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع الذي أقيم في الرياض، خلال جناح في المعرض المصاحب.

تضمن الجناح عرضًا للزوار على مسيرة الأكاديمية ودورها في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل في ذات القطاع وأبرز البرامج التدريبية المالية وأهم الشهادات المهنية.

وحضر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد آل الشيخ الفعاليات عقب حفل التدشين لجناح الأكاديمية ضمن المعرض المصاحب الذي يضم 24 جهة تدريبية وتعليمية.

واستمع وزير التعليم إلى شرح عن دور الأكاديمية في تدريب الكفاءات من الشباب السعودي في القطاع المالي بتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية، وتحديد المعايير ومنح الشهادات المهنية من خلال تطوير وتقديم برامج متخصصة.

تعد الأكاديمية المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030 والذي يدعم تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي.

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