في مراحل التصنيع الأخيرة.. تطوير لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

الرياض - محمد عبدالله - تطور شركة وادي الدمام للتقنية الحيوية ووزارة الاستثمار، لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا.

ووصل اللقاح إلى المرحلة الثالثة للتصنيع وهي مرحلة التجارب السريرية، وسيصبح جاهزًا للتصنيع، في شركة وادي الدمام للتقنية الحيوية، وفق قناة الإخبارية.

وكان وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أكد أن شركة وادي الدمام ستكون عنصراً مهما في المنظومة الوطنية الطموحة التي يتم تطويرها في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية.

وأكد الفالح، أن جائحة كورونا أبرزت الأهمية الحاسمة للتقنيات الحيوية، وضرورة دفع هذا القطاع إلى صدارة أولوياتنا الوطنية، وكذلك الأولويات العالمية، مؤكداً أن الحاجة مُلحة، أكثر من أي وقت مضى إلى تطوير وتمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في مجالات الصحة والتقنيات الحيوية، في جميع أنحاء المملكة.

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