طيران أديل يفوز بجائزة أفضل طيران في التجارة الإلكترونية 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلن طيران أديل، الشركة الوطنية الأكثر صعودًا في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط اليوم عن فوزه بجائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لعام 2021 عن فئة أفضل خطوط طيران في التجارة الإلكترونية.

وتحتفي جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي والتي تنظمها مجلة بيزنس ريفيو الآسيوية، وهي مجلة أكاديمية متعددة التخصصات بالشركات الرائدة التي تقدم مساهمات استثنائية لدعم الابتكار التكنولوجي بمنتجات وحلول حصرية وجديدة في مجال أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي فوز طيران أديل بالجائزة تقديرًا لتميزها الذي حققه موقعها الإلكتروني على الإنترنت وتطبيقها على الهواتف المتنقلة وذلك في إطار سعيها المستمر لتسهيل وتبسيط إجراءات السفر وتجويد الخدمات الالكترونية المقدمة بهدف تحسين تجربة السفر جوًا، وذلك من خلال تحديث شامل وجذري لمختلف قنوات الشركة الإلكترونية كانت قد قامت به مؤخرًا، شمل أيضًا إضافة حزمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمبتكرة للحجز واختيار المنتجات والدفع المباشر؛ لضمان توفير الوقت والجهد للعملاء.

وبهذه المناسبة عبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة طيران أديل الأستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم عن سعادته بالفوز بالجائزة مؤكدًا أنها تأتي كدليل واضح على تميز الشركة في تحقيق إنجازات تكنولوجية نوعية لا سيما أنها تعكس جودة وتميزًا وموثوقية جميع الخدمات الإلكترونية للعملاء عبر كل منصات الشركة المختلفة والتي يشكل حاليًا حجم تعاملاتها نسبة تتجاوز أكثر من 90%.

واعتبر أحمد البراهيم، أن فوز الشركة جاء نتيجة لاعتمادها على توظيف الابتكار والإبداع في مجال الحلول الذكية التي تتماشى مع أهداف التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030، والموجهة نحو المزيد من التطوير الذي يستهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها كل القطاعات الحكومية والأهلية، وفي مقدمتها صناعة النقل الجوي ومواكبة سبل تطويرها وتقدمها المتسارعة.

وأضاف البراهيم أن طيران أديل من خلال جهود المستمرة لتطوير خدماته الإلكترونية يتطلع إلى المضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة مسيرته في التحليق للريادة في مجال خدمات الطيران الاقتصادي على جميع المستويات، في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة - حفظها الله.