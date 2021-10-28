بالفيديو.. أمطار غزيرة في الطائف وإغلاق مؤقت لأحد الطرق

الرياض - محمد عبدالله - تعرضت مدينة الطائف، اليوم الخميس، إلى أمطار غزيرة في أحياء: معشي، ومسرة، والخالدية وطريق الهدا الذي تقرر إغلاقه مؤقتًا.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت تنبيهًا بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، عشيرة) حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

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