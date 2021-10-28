هل يمكن استعادة مبلغ مخالفة بعد سدادها بالخطأ؟... «المرور يجيب»

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، الإجراءات المطلوبة لاستعادة قيمة مبلغ مخالفة تم سداده عن طريق الخطأ.

وقال المرور، إنَّ إعادة مبلغ السداد، يتم على نفس الحساب المسدد منه آلياً، بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تم التقدم بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى حساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «كيف استرجع قيمة مخالفة سددتها بالخطأ وبعد التسديد تم قبول اعتراضي (على المخالفة) على المخالفة وحذفها؟».

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