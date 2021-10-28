بالفيديو.. مستشار اقتصادي: المملكة أصبحت مركز الفعاليات الاقتصادية العالمية

الرياض - محمد عبدالله - أكد المستشار الاقتصادي، توفيق السويلم، أن المملكة أصبحت مركز فعاليات الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وقال السويلم في تصريحات للإخبارية: «المملكة أصبحت مركز الفعاليات الاقتصادية العالمية»، مشيرًا إلى أن النظرة التقليدية في السابق أن الغرب هو مركز تلك الفعاليات.

وأضاف: «مبادرة مستقبل الاستثمار واللقاءات التي تمت في تلك الفترة، تؤكد أن المملكة جزء من الفعاليات الاقتصادية العالمية».

وواصل: «تنمية الموارد البشرية هو أهم جزء في الاقتصاد العالمي، دول العالم المتقدمة اهتمت بالموارد البشرية من أجل تطوير الاقتصاد، وهو ما فعلته المملكة في الفترة الأخيرة».

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