توضيح من الموارد البشرية بشأن إجراءات تعديل السجل التجاري

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، الإجراءات المطلوبة لتعديل السجل التجاري.

وأضافت الوزارة، أنَّه في حال تعديل السجل التجاري من قبل وزارة التجارة، بإمكان المستفيد مراجعة مكتب العمل لتحويل الملف تحت الإجراء، ليمكنه فتح ملف منشأة بالبيانات الجديدة عن طريق الخدمات الإلكترونية ويتم نقل العمالة تلقائياً.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أجريت تحويلا للسجل التجاري من شركة إلى مؤسسة وانتهت كافة الإجراءات وتم تحديث وربط كافة الجهات، ولم يتم التعديل في وزارة العمل رغم محاولتي لتحديث التراخيص ومحاولتي لتعديل البيانات.

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