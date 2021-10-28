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التضخم في بلجيكا يصل لأعلى مستوى له منذ 13 عاما

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أفاد بيان لمكتب الإحصاء البلجيكي، بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 16. 4 % على أساس سنوي في تشرين أكتوبر، وهي أسرع وتيرة في الزيادة السنوية للأسعار منذ أكتوبر 2008 وتسارعت من 86. 2 % في الشهر السابق عليه.

وبحسب البيان الذي تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه، عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 47. 1 % منذ سبتمبر عقب تراجع بنسبة 25.0 % على أساس شهري في الشهر السابق عليه.

وارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء غير المعالج، إلى 95.1 % وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016، بحسب البيانات التي جمعها مكتب الإحصاء. وبلغ التضخم الأساسي 61.1 % في سبتمبر و65.1 % في أغسطس.

وارتفع التضخم في أسعار الطاقة، إلى 86.30 % وهو يمثل 62.2 نقطة مئوية من التضخم العام. أما التضخم في أسعار الغذاء، فقد سجل رقما بالسالب للشهر التاسع على التوالي، حيث بلغ سالب 31.0 % في أكتوبر.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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