السعودية | تكريم خاص من وزارة الصناعة للخبير الجيولوجي عبدالعزيز بن لعبون (صور)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

كرم نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد المديفر، الخبير الجيولوجي البروفيسور الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، نظير ما قدمه وبذله للوطن من أعمال ودراسات في مجال علوم الأرض.

جرى ذلك وسط حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني.

وأوضح المديفر، أن المملكة أعطت أهمية وقيمة كبرى للخبراء والمتخصصين منذ عقود من خلال دعم أعمالهم، وتهيئة البيئة البحثية الرامية لصناعة المستقبل.

ولفت إلى أن البروفيسور عبدالعزيز بن لعبون يُعد أحد الذين ساهموا بشكل كبير في دعم تلك الأبحاث العلمية خاصة في مجال الجيولوجية والتعدين.

بدوره أعرب بن لعبون عن شكره وتقديره لهذه اللفتة، مشيرًا إلى أن الأمر يزيد من قناعاته بمواصلة مشواره في عالم الجيولوجيا.