شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يفتتح مسجد رئاسة الإفتاء بعد ترميمه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مسجد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء في الرياض، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترميم على نفقة سماحته، وبإشراف ومتابعة من معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، وقام بتنفيذه إدارة الخدمات العامة بالرئاسة.

ويعد مسجد الرئاسة من المساجد العريقة والقديمة في المنطقة، حيث مضى على إنشائه قرابة 40 عاماً، ومساحته الداخلية 900 متر، ويتسع لحوالي 1000 مصل.