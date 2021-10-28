تدشين «شركة وادي الدمام» للصحة والتقنية الحيوية في مؤتمر مستقبل الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - تم تدشين شركة وادي الدمام المملوكة لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية» بحضور معالي وزير الاستثمار م. خالد الفالح ومعالي رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، وسعادة د. عبدالرحمن العليان، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الدمام.

وذكر الدكتور عبدالله الربيش باننا اليوم نحتفل بإطلاق شركة وادي الدمام، هذا المشروع الوطني الكبير، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وتوجهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظهما الله، والمساهمة الفاعلة في دخول المملكة إلى اقتصاد المعرفة، الذي يعنى بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية من خلال تحويلها إلى ابتكارات؛ خصوصاً أن «وادي الدمام» تسعى لتكون نموذجاً للابتكار في التقنية الحيوية والصحة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور الربيش: لا شك أن هذا المشروع الكبير، يحمل بذور النجاح منذ اللحظة الأولى لتأسيسه، أبرزها موقعه المميز، في المنطقة الشرقية، هذه المنطقة التي تمثل أرض الصناعات والتجارة والبترول، والتي شهدت ولا تزال، طفرة نوعية في كافة مجالات التنمية والاقتصاد، حتى أصبحت أرضاً خصبة تحفز على الاستثمار وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال والعقول والخبرات، ومن بذور نجاح «وادي الدمام» أيضاً، أنها تمتلك إرثاً مميزاً عريقاً من خلال شراكتها مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل حاضنة العلم والعلماء ومركز حيوي يصدر الى ما حوله الطاقات والخبرات البشرية، فضلاً عن البنية التحتية الثرية من كليات ومستشفيات خدمية وتعليمية ومراكز أبحاث ومعامل، الأمر الذي يشكل بيت خبرة مخضرما معطاء.

فيما ذكر الدكتور عبدالرحمن العليان بأننا كلنا أمل في أن يحقق هذا المشروع أهدافه؛ ليكون موطن جذب للحالمين من العلماء والمستثمرين في مجال الصحة والتقنية الحيوية، خصوصاً مع مجلس الإدارة المكون من نخبة من القيادات والخبرات المتنوعة في المملكة، لنساهم في تأسيس شركات ناشئة ومشاريع هادفة واستثمارات مميزة، تخدم مجتمعنا ووطننا الغالي.