بالإجماع.. مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة حكومة في السودان يديرها مدنيون

محمد بن مسعود - الدمام - طالب مجلس الأمن الدولي في قرار له بالإجماع، بعودة حكومة يديرها مدنيون في السودان.

وأعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، أنه اجتمع مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعرض عليه تسهيل التوصل لتسوية سياسية في السودان.

وقالت البعثة الأممية: إن الممثل الخاص للمنظمة في السودان التقى البرهان وحثه على تهدئة الأوضاع في البلاد، كما طلب منه السماح بالوصول إلى المحتجزين والإفراج عنهم.

وعرض بيرتيس “مساعدته في تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية” “بين الجناحين العسكري والمدني”.