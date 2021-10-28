باع مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة فما الإجراء الواجب اتباعه؟.. “المرور” يرد

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أوضحت المديرية العامة للمرور، الإجراء المتبع حال قام صاحب المركبة ببيع سيارته لشخص لا يحمل رخصة قيادة.

وأبان “المرور” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.

وكان أحد المغردين قد استفسر، قائلا: “هل يسمح بنقل مركبه مستعمله باسم شخص لا يملك رخصه”.