محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أوضحت المديرية العامة للمرور، الإجراء المتبع حال قام صاحب المركبة ببيع سيارته لشخص لا يحمل رخصة قيادة.
وأبان “المرور” في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك.
وكان أحد المغردين قد استفسر، قائلا: “هل يسمح بنقل مركبه مستعمله باسم شخص لا يملك رخصه”.
كانت هذه تفاصيل خبر باع مركبته لشخص لا يحمل رخصة قيادة فما الإجراء الواجب اتباعه؟.. “المرور” يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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