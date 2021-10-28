أخبار السعودية.. «العدل» تطلق خدمة جديدة للمتزوجين حديثًا.. وكشف 3 قضايا فساد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية، وإلى التفاصيل:

التحالف يدمر صواريخ باليستية أطلقت تجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تدمير الدفاعات الجوية السعودية لـ 5 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، وأكد أنه سيتم التعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

العدل تطلق خدمة جديدة للمتزوجين حديثًا

كشفت وزارة العدل عن إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة بما في ذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

توضيح من «زاتكا» بشأن ضريبة القيمة المضافة

بيّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، أنه لا يمكن التعديل على مطالبات سبق الإقرار عنها ولم يصدر لها حتى الآت أمر دفع قبل تاريخ سريان التعديل الجديد في 1 نوفمبر 2021م.

شكاوي أهالي وادي السلي من متعاطو المسكرات

ناشد سكان حي «الرمال» بالرياض، القريبين من وادي السلي، من الجهات الأمنية والمعنية، سرعة التدخل لحل مشكلة الوادي الذي أصبح مرتعًا لشاربي المسكرات.

التأمينات الاجتماعية تقدم خدمة جديدة للمتقاعدين

قدمت التأمينات الاجتماعية، خدمة جديدة لعملاء أنظمة التقاعد، في "إدارة الحساب البنكي" سواء من خلال إضافة أو تعديل رقم الحساب البنكي بخطوات سهلة ويسيرة.

الكشف عن قضايا فساد بالصحة والتعليم والمرور

كشفت قناة «السعودية» عن قصص فساد تورط فيها أشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي لتحقيق ربح خاص، وذلك في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية.

ضبط معتدى على أحد العاملين في محل بجازان

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظيًا وجسديًا على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

«الأمن البيئي»: يحدد هوية 3 مخالفين للأنظمة

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة تم تحديد هوية 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بقطع شجرة بمنشار كهربائي وتوثيق ذلك ونشره، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

آخر تطورات البقعة الشمسية الكبيرة

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن البقعة الشمسية الكبيرة أصبحت -ظهر اليوم الخميس- في اتجاه الكرة الأرضية، وتشكل لها مجال مغناطيسي.

الأمن السيبراني يحذر من تحديثات آبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرات من تحديثات Apple الجديدة من الفئة عالية الخطورة، حيث أصدرت Apple عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها.

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