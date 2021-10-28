45.7 مليون جرعة لقاح كورونا.. وتسجيل 59 حالة حرجة بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 59 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 64 حالة، وذلك بانخفاض قدره 5 حالات، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 45.7 مليون جرعة لقاح كورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 3 حالات وفاة، و35 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (45707658) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد في وقت سابق، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة، خدمة جديدة للتخفيف عن المرضى بتوصيل الدواء إلى المنزل دون مقابل مادي.

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