«التعليم» تفتح باب الابتعاث في بكالوريوس التمريض بأيرلندا.. وتوضح الشروط

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل للابتعاث في بكالوريوس التمريض ضمن مسار الاتفاقيات الصحية في إيرلندا.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن التقديم مستمر من اليوم 28 أكتوبر وحتى يوم 11 نوفمبر 2021، من خلال بوابة (سفير) عبر الرابط التالي:

وأوضحت أن الشروط العامة للابتعاث تتضمن: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقًا طبيًّا وحاصلًا على الشهادة المطلوبة في المرحلة الدراسية المتقدم عليها، أن يكون لديه الوثيقة، والسجل الأكاديمي المعتمدين من الجهة المصدرة لهما.

أن يتم معادلة الشهادة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من خارج المملكة، وأن تكون وثائق المتقدم مكتملة أثناء التسجيل، وأن يكون التقدير في الوثيقة والاختبارات الأخرى وفق المحدد في الشروط الخاصة بالمرحلة. وأن يكون لدى المتقدم المؤهل السابق المطلوب للتخصص الذي سيبتعث لدراسته. وأن ترفع جميع الوثائق المطلوبة عند التسجيل بصيغة (PDF)، وتكون الصور مطابقة لأصولها.

أما الشروط الخاصة فتشمل، ألا يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية).

وألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 90% أو ما يعادلها. وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT). و أن يكون المتقدم اجتاز أداء اختبار القدرات العامة، والاختبار التحصيلي؛ لاستخدام درجتيهما مع المعدل التراكمي للثانوية العامة ودرجة اختبار IELTS في المفاضلة الأكاديمية، مع النسب السكانية. والحصول على درجة لا تقل عن ( 5.5 ) في اختبار IELTS ولا تقل عن (5) في كل قسم أو ما يعادلها للمتقدمين على مقاعد بكالوريوس التمريض في أيرلندا، والانتظام الكلي، والتفرغ للدراسة، والإقامة في بلد الابتعاث، وألا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة خمسة أعوام مع اجتياز المقابلة الشخصية الخاصة بالجامعة.

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