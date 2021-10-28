للطلاب والمعلمين.. بدء إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية عقب دوام الأربعاء المقبل

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ مع نهاية دوام يوم الأربعاء المقبل إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في هذا العام للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، على أن تشمل أيام الإجازة الخميس والجمعة والسبت، حيث تمت إضافة يوم واحد فقط إلى إجازة نهاية الأسبوع.

وتعتبر هذه الإجازة عطلة جديدة وضعتها وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد بعد وضع ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة إجازة نهاية أسبوع المطولة من ثلاثة إلى أربعة أيام، حيث يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس، وبذلك يحصل الطلاب والطالبات على 69 يوما إجازة أثناء العام الدراسي باحتساب إجازة نهاية الأسبوع، و183 يوما دراسيا فعليا في الفصول الثلاثة.

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