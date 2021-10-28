الصحة: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا و35 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548474 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537453 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8788 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 45707658 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كانت وزارة الصحة اوضحت فوائد الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا للفئة أقل من 18 عامًا، مشيرة إلى أن هذه الجرعة تعطي مناعة أكبر وتحمي من المضاعفات الحادة.

في ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، يوم الأحد الماضي، إنه لا يوجد تعارض بين لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية، حتى ولو أُخذ اللقاحان في يوم واحد.

وذكرت وزارة الصحة -في وقت سابق - إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

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