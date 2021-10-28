الإعلان عن نتائج توجهات وسلوكيات التسوق بالمملكة.. وأفضل الابتكارات في 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت "BASES"، لدى نيلسن آي كيو NielsenIQ، عن الفائزين بالقائمة الأكثر انتظارًا لدى"BASES" لأفضل الابتكارات المبدعة في عام 2021 "BASES Top Breakthrough Innovation".

حيث تسلط الجوائز الضوء على ابتكارات المنتجات الاستهلاكية الأكثر نجاحًا وإقبالاً في المملكة العربية السعودية.

"BASES" من «نيلسن آي كيو»، هو قسم رائد في دعم الشركات لبناء العلامات التجارية من خلال تطوير الابتكار والتجديد والاستراتيجية والانتقال إلى السوق، وهي شريك موثوق به عالميًا وعبر مجال الصناعات.

تساعد "BASES" في تحقيق أقصى قدر من نجاح العلامة التجارية من البداية إلى النهاية من خلال التحليلات التنبؤية المتقدمة والعلوم السلوكية وقواعد البيانات الخاصة ومشورة الخبراء ومنصات التكنولوجيا الرقمية المرنة.

وصل إلى قائمة "BASES" لأفضل الابتكارات الفائقة 17 منتج الأكثر إقبالا بين السلع الاستهلاكية سريعة التداول من أكثر من 85 فئة استهلاكية في المملكة.

أثبت الفائزون أنهم أظهروا أساليب جديدة وفعالة في إنشاء روابط فعالة مع المستهلكين، وتم اختيارهم بناءً على إطار عمل "BASES Activation Profiles" المصدق عليها مع معايير تقييم أداء السوق بناءً على المبيعات، والقدرة على تحقيق الربح الإضافي للعلامة التجارية، والتميُّز في الفئة، والقدرة على الاستمرارية في السوق.

حققت ابتكارات هذا العام إجمالي مبيعات بلغت 35 مليون دولار أمريكي في السنة الأولى من إطلاقها، بمتوسط نمو بلغ 50% في العام الثاني.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ذو الفقار رازفي، المدير التنفيذي لدى قسم "BASES" في «نيلسن آي كيو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "تلعب الابتكارات دورًا رئيسيًا في تنمية العلامة التجارية لمصنعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول. حيث بالإمكان أن يكون لديك فكرة مميزة، ومفهوم رائع ولكن مع منتج دون المستوى الأمثل لا يمكنك النجاح على المدى الطويل. أصبح المستهلكون أكثر وعياً حيث ما يقارب 50% من السعوديين يتحققون من مكونات المنتج قبل اتخاذ قرار الشراء. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العاشرة للجائزة هذا العام، نحتفل بنجاح الابتكارات المميزة التي تستفيد من التوجهات المتنامية مثل الصحة والعافية، وسهولة الوصول وتوفر المنتج، والتخصيص".

ما هو مستقبل ابتكارات السلع الاستهلاكية سريعة التداول في السعودية من الملاحظات التي تم جمعها في المملكة، فإن التغيير في سلوك التسوق واضح.

المستهلكون السعوديون أكثر تمييزًا الآن في اتخاذ الخيارات الذكية. 88% من المستهلكين يشعرون بأهمية الشفافية بالنسبة لهم اليوم مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

هذا بالإضافة إلى 71% من المتسوقين يبحثون عن الفوائد الغذائية على الملصق قبل الشراء.

يبرز عامل الصحة والعافية كتوجه رئيسي لعمليات الشراء الخاصة بمنتجات الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى الجودة والنضارة والتغذية كأهم العوامل التي تؤثر على الشراء.

وفقًا لنتائج استبيان "BASES"، %52من المتسوقين السعوديين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة السكر أو لا تحتوي على سكر، ونصف المتسوقين السعوديين على استعداد لدفع المزيد من المكونات النظيفة والعضوية.

اقرأ أيضًا :

الغذاء والدواء توَضح كيفية الاستفادة من الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية