المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من تحديثات آبل.. عالية الخطورة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرات من تحديثات Apple الجديدة من الفئة عالية الخطورة.

وأوضح المركز الوطني طبيعة التهديد، حيث أصدرت Apple عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها. توصى الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

Safari 15.1 متوفر للمنتجات التالية

macOS Big Sur and macOS Catalina

ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلى:

تنفيذ برمجيات خبيثة

الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة لهجمة برمجية عبر مواقع (((Cross-site scripting (XSS.

أما عن الإجراءات الوقائية يوصى المركز بتحديث نسخ المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

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