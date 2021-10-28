بالفيديو.. الكشف عن 3 قضايا فساد ورشوة في الصحة والتعليم والمرور

الرياض - محمد عبدالله - كشفت قناة «السعودية» عن قصص فساد تورط فيها أشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي لتحقيق ربح خاص، وذلك في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية.

وأوضحت القناة في فيديو وثائقي –عبر تويتر- أنه تم القبض على مدير إدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، والذي عرض رشوة قدرها 70 ألف ريال، على موظف بالأرشيف، مقابل حصوله على أصول معاملات لحقوق المرضى وتعويضاتهم المالية، بهدف إخفائها، لكونها مخالفة للنظام.

وقام موظف الأرشيف بالإبلاغ عن المدير لإخلاء مسؤوليته، وتم وضع سيناريو محكم مع موظف الأرشيف لاستكمال نقاشه مع المدير الفاسد، وانتهى بالقبض عليه.

وفي القضية الثانية تورطت موظفة بوزارة التعليم في قضية رشوة وفساد، حيث قامت بتسهيل توظيف طالبات العمل مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف ريال، وتعد وورد بلاغات لـ«نزاهة» توجهت مفتشة إلى الدائرة التي تعمل بها الموظفة، متنكرة في شخصية سيدة تبحث عن عمل، تم القبض عليها.

القضية الثالثة كانت حول فساد في المرور، وذلك بعد ورود بلاغات عدة عن نشاط مشبوه على موقع تويتر، حول شخص يتقاضى مبالغ كبيرة كرشوة مقابل استخراج رخصة قيادة دولية مزورة، وبعد ذلك يتم استبدالها برخصة محلية. وتبين أن المستفيد من مبالغ الرشوة هما موظفتان تعملان في المرور بإحدى المناطق، وأثبتت التحقيقات أنهما تمكنتا من استخراج 223 رخصة مقابل مبالغ مالية.

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