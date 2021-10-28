التأمينات الاجتماعية تقدم خدمة جديدة للمتقاعدين.. تعرف عليها

الرياض - محمد عبدالله - قدمت التأمينات الاجتماعية، خدمة جديدة لعملاء أنظمة التقاعد، في "إدارة الحساب البنكي" سواء من خلال إضافة أو تعديل رقم الحساب البنكي بخطوات سهلة ويسيرة.

وبحسب التأمينات الاجتماعية، فإن المستفيد هو المتقاعد في المقام الأول، أما عن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة 7 أيام عمل.

واوضحت التأمينات خطوات الخدمة، والتي تبدأ بتسجل الدخول، يعقبها اختيار الخدمة من القائمة الجانبية، ومن ثم تعبئة البيانات، وتقديم الطلب.

كما يمكن للمتقاعد الاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

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