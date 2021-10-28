شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز الغطاء النباتي وجامعة الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الغطاء النباتي ومكافحة حرائق الغابات

• بناء شراكة لاستثمار الإمكانيات المادية والبشرية بين المركز والجامعة

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب في مقر المركز، للتعاون في مجال الخدمات الاستشارية لتنمية الغطاء النباتي، حيث وقع عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، بينما وقع عن الجامعة رئيس الجامعة رئيس مجلس إدارة مركز المبدعون الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات دراسات الغطاء النباتي ومكافحة حرائق الغابات والخدمات البحثية والتقنية والفنية وكذلك مجالات التدريب والتشغيل، إضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار والتسويق للمتنزهات الوطنية.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز عن سعادته بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز ممثلة في مركز المبدعون لمواكبة التطورات العلمية الحديثة في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الغطاء النباتي وحماية وتنمية المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية، موكدًا على حرص المركز على التكامل مع المؤسسات العلمية الوطنية والمراكز البحثية للوصول من أجل تنمية الغطاء النباتي وازدهاره واستدامته لتعزيز جودة الحياة.

وأكد الدكتور خالد العبد القادر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتطلع إلى بناء شراكة متميزة قائمة على الاستثمار المشترك للإمكانيات المادية والبشرية بين المركز والجامعة، من أجل المساهمة تنمية الغطاء النباتي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون عقدها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خلال الأشهر الماضية مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية بهدف التكامل مع كافة الجهات لتحقيق تنمية واستدامة الغطاء النباتي.