بوادر أزمة.. فرنسا تهدد بريطانيا بعراقيل تجارية إذا لم تسمح بالصيد في مياهها

محمد بن مسعود - الدمام - “بون” حذر لندن من تصاعد التدابير

هددت فرنسا، اليوم الخميس، بريطانيا، بكشف إجراءات التفتيش الجمركي وعرقلة التجارة معها ابتداءً من الثاني من نوفمبر المقبل؛ ما لم توافق لندن على منح مزيد من التراخيص لصيادي أسماك فرنسيين؛ ليتمكنوا من الصيد في مياه المملكة المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، أن التدابير تشمل فحوصاً جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يتم إحضارها إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات البحرية”، وفقاً لـ”فرانس 24″.

من ناحيته، حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، من أن التدابير يمكن أن تتصاعد مع الوقت.

وقال أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: “إنها سلسلة أولى من الإجراءات. أما أن تؤدي… إلى حوار بشأن التراخيص وسيكون ذلك جيدا، أو تؤدي إلى عدم تطبيق الاتفاق، وسنتخذ آنذاك تدابير أخرى، منها ما يتعلق بتزويد الكهرباء مثلا”.

ويتعلق الخلاف الأخير بين البلدين الجارين بإجراءات منح التراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي والراغبة في الصيد في المياه البريطانية بعد “بريكست”.

وثار غضب فرنسا لرفض بريطانيا دخول عشرات المراكب الفرنسية، وكذلك من جانب جزيرتي جيرزي وغورنسي الواقعتين في بحر المانش، واللتين تتمتعان بحكم ذاتي، وتعتمدان على لندن في شؤون الدفاع والخارجية.