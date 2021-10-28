محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: نشر حساب “قناة السعودية” مقطع فيديو يوثق قصص فساد لأشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي، لتحقيق ربح خاص في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية. وذكر المقطع أن الفاسدون قد نجحوا في التحايل على القانون لكن دوما طرف الخيط يوقعهم جميعا في شر أعمالهم، فالسقف القانوني يستغله بعض الفاسدين، وهو ما حدث في قضية موظف الشؤون الصحية بإحدى المحافظات دفع رشوة بقيمة 70 ألف ريال لموظف بقسم الأرشيف.

كانت هذه تفاصيل خبر كيف سقط رموز الفساد في الصحة والتعليم والمرور؟.. “تويتر” قادهم إلى “الزنزانة” (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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