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كيف سقط رموز الفساد في الصحة والتعليم والمرور؟.. “تويتر” قادهم إلى “الزنزانة” (فيديو)

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محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

نشر حساب “قناة ” مقطع فيديو يوثق قصص فساد لأشخاص استغلوا مكانهم الوظيفي، لتحقيق ربح خاص في إدارة المرور ووزارة التعليم والشؤون الصحية.

وذكر المقطع أن الفاسدون قد نجحوا في التحايل على القانون لكن دوما طرف الخيط يوقعهم جميعا في شر أعمالهم، فالسقف القانوني يستغله بعض الفاسدين، وهو ما حدث في قضية موظف الشؤون الصحية بإحدى المحافظات دفع رشوة بقيمة 70 ألف ريال لموظف بقسم الأرشيف.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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