القضاء الأردني يصدر قرارا جديدا بشأن قضية مستشفى السلط

محمد بن مسعود - الدمام - استمعت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضية مستشفى السلط الأردني لـ 12شاهدا جديدا، وقالت إنها أمهلت النيابة العامة أسبوعا لتقديم مرافعتها النهائية في القضية.

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ذكرت ذلك قناة “المملكة” الأردنية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضية مستشفى السلط أصبحت على بعد جلسات قليلة من النطق بالحكم.

وتنظر الهيئة قضية نفاذ الأكسجين من أقسام مصابي كورونا بمستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط الأردنية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية “مستشفى السلط”

وعقدت الهيئة، اليوم الخميس، الجلسة رقم 39 في القضية حيث استمت لـ 12 شاهدا جديدا ليصبح إجمالي الشهود في القضية 21 شاهدا حتى الآن.

وتعرضت مستشفى السلط في مارس/ أذار الماضي، لحادث مروع أدى إلى وفاة 10 مواطنين داخل قسم العناية المركزة الخاص بمرضى كورونا.

وكان سبب الحادث هو حدوث انقطاع الأكسجين عن المرض بعدما حدث تسريب في الأسطوانات، وأدى ذلك إلى توجيه الاتهام لـ 13 شخصا وعزل مدير المستشفى وفتح تحقيق في الحادث.

وقبل أيام، شهدت نفس المستشفى تسريب في اسطوانة غاز النيتروجين الاحتياطية داخل المستشفى وتسبب ذلك في إصابة أحد العاملين بها، لكنه تم السيطرة على الحادث بصورة عاجلة.

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