غريفيث: أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر

محمد بن مسعود - الدمام - وحسب موقع شبكة الإغاثة الدولية، قال غريفيث:

“يعيش الآن أكثر من 90% من السكان في سوريا تحت خط الفقر”، لافتا إلى أن كثيرين “يضطرون إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم، وبالتالي يواجهون مخاطر أكبر من الاستغلال”.

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تصريحات غريفيث جاءت خلال إحاطة له قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في سوريا، بوصفه مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وتحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عما قال إنه تصاعد الهجمات والحوادث الأمنية في أنحاء سوريا.

وقال: “تصاعدت الهجمات والحوادث الأمنية في أنحاء سوريا هذا الشهر”، موضحا أن “الأسبوع الماضي فقط، أفادت التقارير أن هجومًا وقع في أريحا بمحافظة إدلب أسفر عن مقتل 11 مدنياً وإصابة أكثر من 30 آخرين، بمن فيهم تلاميذ المدارس. كما تضرر سوق يدعمه مشروع للأمم المتحدة“.

وأشار غريفيث إلى أنه “بعد عشر سنوات من الصراع، لا تزال الحياة صعبة للغاية بالنسبة لملايين السوريين، حيث يستمر العنف في قتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال”.

وناشد المسؤول الأممي أطراف الصراع في سوريا قائلا: “يجب على جميع أطراف النزاع احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما يقتضي القانون الإنساني الدولي، وبذل كل جهد لتجنيبهم عواقب النزاع”.

ولفت إلى أن طبيعة الأجواء في سوريا تعني ضرورة توسيع الجهود الإغاثية، قائلا: “هذا يعني أن توسيع برامج التعافي المبكر يجب أن يكون محوريًا في جهودنا لتلبية الاحتياجات بطريقة مستدامة”، مؤكدا “إحراز تقدمن إلى جانب الآليات الأخرى، زادت صناديقنا المجمعة من دعمها لأنشطة التعافي المبكر، ولكن هناك حاجة إلى الكثير والكثير”.

وتعهد غيرفيث قائلا: “سأستمر، من جهتي، في حث الجهات المانحة والوكالات والشركاء المنفذين على تمكين المجتمعات من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإعادة بناء حياة كريمة”.

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