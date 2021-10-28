أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.
وقال “فقيري”: “دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة”، وفقاً لـ”فرانس 24”.
“عليهم آثار ضرب بأدوات حادة”.. 7 متظاهرين سودانيين فقدوا حياتهم منذ يوم الانقلاب
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-28
أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.
وقال “فقيري”: “دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة”، وفقاً لـ”فرانس 24”.
28 أكتوبر 2021 – 22 ربيع الأول 1443
03:04 PM
مشارح الخرطوم تحتفظ بجثثهم
أفاد مدير الطب الشرعي السوداني هشام الفقيري، اليوم الخميس، بأن 7 متظاهرين على الأقل في السودان قضوا منذ وقوع الانقلاب العسكري الاثنين الماضي.
وقال “فقيري”: “دخلت مشارح الخرطوم 7 جثث لمتظاهرين منذ أحداث الاثنين، وجثة جندي من قوات الدعم السريع”.
وأضاف: “وصلت الجثث بسبب أحداث العنف في الأيام التالية، وظهرت عليها آثار ضرب بأدوات حادة”، وفقاً لـ”فرانس 24”.
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