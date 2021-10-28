ارتفاع أسعار الذهب اليوم عالمياً

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

تماسكت أسعار الذهب اليوم عند مستوى أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية.



يأتي ذلك بينما يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1802.40 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1803.90 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، يعقبه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ويعتبر الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.6 % إلى 1016.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3 % إلى 1990.23 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 24.06 دولار للأوقية.

جاء ذلك بينما استقر سعر اليورو عند 0.8615 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:40 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وجرى تداول الين عند 113.5300 بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، حسبما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7272 أمام الدولار بحلول الساعة 8:50 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3308 بحلول الساعة 8:49 بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3933 بحلول الساعة 1 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2371 بحلول الساعة 8:29 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

فيما جرى تداول سعر الكرونة الدانماركي عند 6.4141 بحلول الساعة 8:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

ووصل سعر الكرونة النرويجية إلى 8.4344 بحلول الساعة 8:19 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.

واليوان الصيني إلى 6.3977 بحلول الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا.